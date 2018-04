Taxler kreisen Uber ein, verhindern Weiterfahrt

Die Taxi-Vermittlung "Taxi 40100" klagte den Fahrtendienst Uber, weil dieser permanent gegen die Wiener Taxi-Ordnung verstoßen habe.

Umfrage Soll Uber wie bisher weitermachen dürfen? Klar, die Taxis sind zu teuer.

Ich bin für Uber, weil ich so unkompliziert Geld verdienen kann.

Uber ist übel, weil sie Taxi- und Mietwagenfahrer arbeitslos machen und sich nicht um Gesetze scheren.

Uber ist in Ordnung, wenn die Gesetze eingehalten werden.

Das Handelsgericht Wien sprach eine einstweilige Verfügung gegen Uber aus - am Donnerstag um 00.00 Uhr musste der Fahrtendienst seinen Betrieb in Wien abstellen.

Am Freitagabend gab Uber in einer Aussendung bekannt, dass man die Prozesse der geforderten Richtlinien angepasst hätte und der Betrieb in Wien wieder aufgenommen wurde.

Uber-Fahrer in Wiener Innenstadt eingekesselt



Einige Wiener Taxifahrer hatten von der ganzen Sache wohl die Nase voll. Am späten Freitagabend kreisten laut einem Augenzeugen etwa fünf Taxis ein Uber-Fahrzeug ein.

Der Lenker soll quasi eingekesselt worden sein - er konnte weder vor noch zurück mit seinem Auto. Die Taxler sollen ihren Konkurrenten offensichtlich an der Weiterfahrt gehindert haben.

Sowohl der Fahrtendienst Uber, als auch die Wiener Taxiinnung waren für eine Stellungnahme am Samstag nicht erreichbar.

