Wilde Bilder 18. Februar 2018 10:46; Akt: 18.02.2018 11:04 Print

Taxi blieb auf Ringstraße in Wien in Baum stecken

Am Sonntagmorgen kam ein Taxi in der Wiener City von der Straße ab und krachte frontal in einen Baum. Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten aus.