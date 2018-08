Taxler überfährt in Wien Hundebaby, rast davon

Nur dank ganz viel Glück lebt das 10 Monate alte Hundemädchen "Blueberry" heute noch. Am vergangenen Sonntag wurde die französische Bulldogge von einem Taxler in der Seidengasse Ecke Kaiserstraße (7. Bezirk) angefahren.

Umfrage Sind Sie ein Katzen- oder Hundemensch? Eindeutig ein Hundemensch!

Ich bin immer für die Katze!

Eigentlich beides.

Ich bin keines von beiden.

Ich hasse Tiere!

Ich liebe alle Tiere

Der Lenker beging Fahrerflucht und raste davon. "Wir wissen ganz sicher, dass es ein weißer Toyota Prius war", so Herrchen Max. Die Kennzeichen konnten sie sich in der Eile und im Schock nicht merken. Jetzt suchen sie nach Augenzeugen.

Weißer Toyota Prius gesucht

Es ging alles ganz schnell. Frauchen Maria (24) wollte "Blueberry"

im Auto anleinen. Als sie die Türe öffnete hüpfte das Hundemädchen hinaus und lief die Einkaufsstraße entlang. Dabei wurde der kleine Hund von einem Taxi angefahren. Der Taxler raste davon. Maria schnappte ihren schreienden Frenchie und das Paar brauchte sie in die Notfallambulanz der Vetmed.

"War lange nicht klar ob sie überlebt"

Harte Stunden des Bangens und Trauerns begannen. "Die Ärzte meinten, das wird wohl nichts mehr", so Max. "Blueberry" wurde kurzzeitig sogar für tot erklärt, kämpfte sich jedoch zurück ins Leben. Es folgte eine Not-OP. Kostenpunkt für die gesamte Behandlung: Rund 6500-7000 Euro.

Haben Sie etwas beobachtet?

"Blueberry" geht es seit dem gestrigen Freitag besser, "sie liegt nicht mehr auf der Intensivstation", so Max. Das Paar erstatte Anzeige und ist nun auf der Suche nach Augenzeugen.



Falls Sie am vergangenen Sonntag, 29.7.2018 gegen 19.35 Uhr in der Umgebung der Seidengasse Ecke Kaiserstraße (7. Bezirk) etwas beobachtet haben, schicken Se ein Mail an: leserreporter@heute.at.

Hilfe für "Blueberrry"

Da die Behandlung eine echte finanzielle Belastung bedeutet, hat Max eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. In den ersten Tagen sind schon fast 3500 Euro zusammengekommen. Weiter zur Crowdfunding-Kampagne

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mp)