Wiener Taxifahrer "küsst" Bustüre

Am Freitagmorgen krachte es gegen 9 Uhr in Wien-Meidling. Beim Euro Plaza in der Wienerbergstraße Ecke Technologiestraße wollte ein Taxifahrer aus seinem Auto steigen. Ohne noch einmal einen Blick über die Schultern zu werfen, öffnete dieser die Fahrertür. In genau diesem Moment fuhr jedoch ein Bus vorbei.

"Ich habe nur einen lauten Knall gehört"

Der Taxifahrer öffnete die Fahrertüre in genau dem Moment, in dem ein Bus vorbeifuhr. Die vordere Taxitür krachte gegen die hintere Bustür. Glück für den Mann, dass der Bus dabei nur seine Türe touchierte.

"Es passierte genau vor der Eingangstüre des Büros in dem ich arbeite. Unsere Auslage ist verglast. Ich habe einen lauten Knall gehört und das weitere Geschehen von hier aus beobachtet", erzählt"Heute"-Leser Christian W. (38) im Gespräch mit Heute".

Scheibe zersprang in 1000 Teile

Der Wucht des Zusammenstoßes hielten die beiden Glasscheiben der Bustüre nicht Stand. Sie zerschellten in 1000 Einzelteile. Auch die Türe des Taxis sieht dementsprechend verbogen und mitgenommen aus. Einige Meter weiter kam der Bus auf der rechten (von drei) Fahrspuren schließlich zum Stehen. Die nachkommenden Autos konnten problemlos an dem beschädigten Bus vorbeifahren.

Kein Stau - keine Verletzten

Wie Pressesprecherin der Wiener Linien Johanna Griesmayr bestätigt, kam es nach dem Unfall zu keinen Verkehrsbehinderungen. "Der Bus ist eingezogen worden. Es gab keine Verletzten", erzählt sie im Gespräch mit "Heute".



(mp)