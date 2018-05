Tote Katze auf Gehsteig in Wien entsorgt

"In was für einer Gesellschaft leben wir?", schreibt "Heute"-Leserin Ewa schockiert. Samstagfrüh machte sie in der Hütteldorfer Straße Ecke Chrobakgasse auf dem Weg in die Arbeit einen schrecklichen Fund.

Mitten auf dem Gehsteig lag eine tote Tigerkatze. Zur Hälfte mit einem blauen Handtuch bedeckt, daneben ein aufgerissener Karton.

Wusste Besitzer nicht wohin?

Ob der Karton verschlossen war als die Katze entsorgt wurde kann nur spekuliert werden. Ebenso, wie lange die Katze bereits tot ist und von wem sie dorthin gebracht wurde.

Fest steht: Ihr "Sarg" wurde offensichtlich von Menschenhand (keine Kratzspuren) geöffnet und die Katze daneben hingelegt.

Tierfriedhof, Krematorium, abholen lassen, vergraben

Falls Sie nicht wissen wohin sie ihr verstorbenes Haustier bringen können, werfen Sie einen Blick auf die Website der Stadt Wien, Stichwort: Tiere und Tierschutz.

Verkürzt gesagt gibt es mehrere Möglichkeiten: Tierfriedhof, Krematorium, auf dem eigenen Grundstück begraben (so keine Tierseuche) oder von "ebswien" anholen lassen.

Das Tier in einen Karton zu packen und auf den Gehsteig zu stellen ist jedenfalls keine legitime Option.

(mp)