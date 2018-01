Trafikant wehrt sich gegen pinkelnde Hunde

In einem amüsanten Mix aus Englisch und Wienerisch steht das Warnschild vor einer Trafik - angebracht am Zeitungsständer: "Don't let yout Hunzziii brunzziii on my papers sunst schebbats!"

Es soll Hunderbesitzer darauf aufmerksam machen, dass die Vierbeiner ihr kleines Geschäft nicht an den Zeitungen verrichten sollen. Der Trafikant hatte wohl die Nase voll von den vollurinierten Blättern. Also machte er kurzerhand ein Warnschild, dass Leser Oliver sofort ins Auge stieß.

(mz)