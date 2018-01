Zigarette in Papiermüll geworfen - Vollbrand

Nein, Zigaretten gehören nicht in den Papiermüll sondern in den Aschenbecher. Bis zu diesem unbekannten Raucher ist die Info wohl noch nicht durchgedrungen. Statt seine Tschick auszudämpfen und ordnungsgemäß zu entsorgen, warf er sie am Freitagvormittag in den Altpapier-Container.

Umfrage Haben Sie schon einen Feuerwehreinsatz beobachtet? Ja, ich war schon mal live dabei.

Nein, bisher noch nie.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Zigarette Schuld an Brand

Wo genau sich die grün-rote Tonne befand bevor sie Feuer fing kann nur spekuliert werden. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien eintrafen, stand sie jedenfalls bereits lichterloh brennend auf offener Straße.

Wie "Heute"-Leser Haris S. löste wohl eine Zigarette das Feuer aus. Der Müllcontainer selbst, speziell der Deckel, schmolz stark bei dem Vollbrand.

Feuerwehreinsatz

Nach 45 Minuten war der ganze Einsatz wieder vorbei. Die Feuerwehr brachte das Feuer mit einer Löschleitung unter Kontrolle und rückte wieder ab.

Werden Sie "Heute"-Leserreporter und verdienen Sie bares Geld

Schicken Sie uns Bilder und Videos von Kuriositäten, Missständen oder für Sie wichtige Geschehnissen aus Ihrer Umgebung. Für jedes Video, das wir online verwenden, sowie jedes Foto, das in der Zeitung abgedruckt wird, erhalten Sie von uns 50 Euro.

Laden Sie Ihr Foto/Video ganz einfach direkt hier (siehe Buttons rechts) oder über Ihre "Heute"-App hoch. Oder Sie schicken uns ein Mail an: leserreporter@heute.at.

(mp)