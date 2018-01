Türkei-Schmiererei bei Bim und Bücherei

Der Einmarsch der Türkei in die Kurdengebiete im Norden Syriens bewegt auch die entsprechenden Communitys in Österreich: Die städtische Brückenwaage vor der Bücherei in Wien-Simmering und eine gegenüberliegende Bim-Station wurden mit Parolen gegen Recep Tayyip Erdogan beschmiert.

Mit roter Tinte wird der türkische Machthaber als "Kindermörder" beschimpft, der Türkei Faschismus attestiert. Leserreporter Abdullah B. fotografierte die frische Farbe am Mittwoch Nachmittag.

