Passagiere rochen Rauch – U1 unterbrochen, Öffi-Stau

Ein Feuerwehreinsatz in der U-Bahn-Station Stephansplatz hat am Freitag die U1 unterbrochen. Die Wiener Linien melden die Störung um 8.12 Uhr. Ein Ende sei nicht absehbar. "Heute"-Leser berichten von längeren Wartezeiten und Staus.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien erklärte, zunächst hätten Zeugen in der Station Schwedenplatz Rauch gerochen. Wenig später ging auch ein Anruf aus der Station Stephansplatz ein.

Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte aber lediglich Spuren von verbranntem oder verglostem Papier. Der Wind dürfte den Rauchgeruch in den Tunnels verteilt haben. Zu Brandmeldungen in der U-Bahn rücke man wegen des hohen Gefahrenpotenzials in der Regel mit großer Besatzung aus. Ein Risiko für die Fahrgäste habe in diesem Fall aber nicht bestanden.

+++ UPDATE +++

Kurz nach 9 Uhr nahm die U1 wieder den durchgängigen Betrieb auf. Nach wie vor kann es zu unterschiedlichen Intervallen und längeren Wartezeiten kommen.

(red)