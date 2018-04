Frau raucht gemütlich ihre Zigarette in der U6

Am Donnerstag traute Ahmed S. (21) seinen Augen nicht. Gegen 14 Uhr war der 21-Jährige mit der U6 (Richtung Floridsdorf) auf dem Weg in die Arbeit.

Ihm gegenüber, eine Frau, die ganz gemütlich eine Zigarette rauchte. Seelenruhig spielt sie mit ihrem Smartphone und zieht genüsslich an ihrer Tschick. Ironischer Weise genau unter einem "Rauchen verboten"-Pickerl.

Niemand hat etwas gesagt

"Ich glaube sie war betrunken", so der 21-Jährige im Gespräch mit "Heute". "Sie hat etwas aus einer Glasflasche getrunken und in ein Sackerl neben sich getan", erzählt Ahmed.

Nach etwa fünf Stationen soll die Dame kurz vor Floridsdorf ausgestiegen sein. Aufgeregt habe sich niemand, so der 21-Jährige. "Was sollen wir sagen? Sind ja keine Kontrolleure", so Ahmed. Die dreiste Aktion gefilmt hätten aber einige, schließt er ab.

100 Euro Strafe

Wir haben bei Daniel Amann, Pressesprecher der Wiener Linien, nachgefragt, wie viel die dreiste Aktion kosten würde, wäre die Unbekannte beim Rauchen erwischt worden. "50 Euro für das Rauchen. 50 Euro für das Wegschmeißen.", lautet die Antwort.

Frechheit ist im Strafenkatalog nicht enthalten... sonst würde sie dafür wohl den Maximalbetrag bekommen.

