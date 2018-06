UFO-Wolke über Wien gesichtet

Eine eindrucksvolle Wolkenformation konnte am Montag gegen 21 Uhr über Wien beobachtet werden. Die untergehende Sonne zeichnete das "UFO" in den schönsten Farben, ein Leser berichtete von Blitzen, die vereinzelt aus der Wolke zuckten.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Was steckt dahinter? Es handle sich beim Phänomen um eine Gewitterwolke, erklärt Ubimet-CEO Manfred Spatzierer: "Die Form kommt dadurch zustande, dass die feuchte, warme Luft aufsteigt und an der Grenze zur Stratosphäre in etwa 12-14 Kilometern an eine unüberwindliche Barriere stößt." Die Wolkenmasse beginne dann, seitlich auszuweichen, wodurch sich eine Ambossform ergebe.



(Spatzierer fotografierte die Wolke in einem jüngeren Stadium von Oberlaa aus.)

(red)