Under-Butt-Trend jetzt auch in Wien angekommen

UnderButt-Jeans lassen in Sachen Po ganz schön viel nackte Haut sehen. Zerfetzte Jeans sind bereits seit langem salonfähig, sodass sie keinem mehr auffallen. Cut Out-Jeans treiben diesen Trend zum zerstörten Stoff noch ein gutes Stück weiter und lassen jede Menge nackte Haut durch teils riesige Löcher blitzen. Das neueste Extrem lautet: Underbutt-Jeans, wie sie Kylie Jenner auch gerne trägt.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Eine junge Dame zeigte am Donnerstag in Wien-Ottakring mehr als nur ein bisschen Bein. An einem der bislang heißesten Tage des Jahres ihr Outift der Wahl: Eine Jeanshose, direkt unter dem Gesäß abgeschnitten und durch zwei tiefe Risse nur wenig der Fantasie überlassend.

"Ich finde das absolut schockierend", sagt ein Zeuge und beklagt gegenüber "Heute" modische Zerfallserscheinungen: "Wird es demnächst überall so ausschauen?"

Viel Aufregung um nichts, oder berechtigte Kritik – wie stehen Sie dazu? Kommentar schreiben und mitdiskutieren!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)