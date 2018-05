Pkw nimmt in 30er Zone mehrere Autos mit

Am Mittwoch krachte es in der Gattergasse, einer zweispurigen 30 er Zone in, Wien-Simmering. Ein Fahrzeuglenker touchierte mehrere geparkte Pkws. "Heute"-Leser Benjamin M. (19) fuhr mit seiner Frau nur ein paar Autos hinter dem Unfallverursacher.

Wollte Gegenverkehr ausweichen

Wie Benjamin uns berichtet, wollte der Fahrer einem entgegenkommendem Auto ausweichen. Das Manöver misslang.

"Er fuhr zu weit rechts und hat drei parkende Autos mitgenommen", so der 19.-Jährige. Eines der Autos drehte sich dabei komplett aus seiner Parklücke (siehe Foto).

Busse konnten nicht weiterfahren

Die Unfallautos blockierten die Straße. An ein Weiterfahren war weder für Pkws noch für Busse zu denken. "Alles ist gut eine halbe Stunde gestanden. Dann kam die Polizei und wir konnten weiterfahren.". In der Zwischenzeit seien auch die Fahrzeugbesitzer, deren Autos gecrasht wurden aufgetaucht.

Auf Nachfrage bei der Berufsrettung Wien heißt es, dass es vor Ort keinen Einsatz gab. Folglich ist davon auszugehen, dass es keine Verletzten gab. Ob der Fahrer betrunken war und wie hoch der entstandene Blechschaden ist, ist nicht bekannt.





(mp)