Papier verrutscht – LKW umgekippt

Am Montag gegen 15.50 Uhr fuhr ein 27-jähriger Pole mit seinem Lkw auf der Grazer Peter-Tunner-Gasse in Richtung Kreuzung Kalvariengürtel/Wienerstraße. Als er dort nach links in die Wienerstraße einbog, dürften die geladenen Papier-Kartonagen verrutscht sein, wodurch das gesamte Fahrzeug umstürzte und seitlich auf dem Geländer des Mühlgangs zu liegen kam.

Weil die Ladung weiter abrutschen zu drohte, konnte der Lkw nicht sofort wieder aufgestellt werden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz konnten schließlich die Kartonagen mühevoll abladen. Für die Dauer der Aufräumarbeiten waren umfangreiche Verkehrsmaßnahmen notwendig. Der Kreuzungsbereich sowie die Wienerstraße waren zum Teil bis 24.00 Uhr für den gesamten Verkehrs gesperrt.

Der 27-jährige Lenker blieb unverletzt. Am Sattelkraftfahrzeug dürfte einen Totalschaden entstanden sein.

(red)