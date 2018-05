Schwerer Unfall 29. Mai 2018 09:09; Akt: 29.05.2018 09:40 Print

Auto erfasst Mann (39) am Wiener Gürtel

Am Montagabend kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Wien. Ein Auto erfasste am äußeren Lerchenfelder Gürtel einen Fußgänger.