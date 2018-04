Auto kracht auf Leitplanke in Gegenverkehr

Am Mittwochmorgen ging im Frühverkehr ein Kurvenmanöver ordentlich daneben. Statt auf der Hirschstettner Straße (22. Bezirk) rechts in Richtung Autobahn (A23) abzubiegen, krachte ein Hyundai-Lenker in die Leitplanke des Gegenverkehrs.

Mit zwei Reifen in der Höhe blieb der Wagen schließlich stehen bzw hing fahrunfähig in der Luft. "Heute"-Leser (30) Sreten M. war gerade auf dem Weg in die Arbeit und stand nur einige Autos hinter dem Unfallauto.

"Der Hyundai-Fahrer war viel zu schnell unterwegs und hat die Kurve wohl nicht mehr geschafft...war ein älterer Herr, ich schätze um die 50 Jahre", so der 30-Jährige im Gespräch mit "Heute".

Stau im Frühverkehr

"Danach hat sich Richtung Kagraner Platz ein langer Stau gebildet. Ich bin sicher 20 Minuten dort gestanden.", berichtet Sreten.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Fahrer touchierte und beschädigte bei dem Manöver drei weitere Autos. Den Hyundai selbst dürfte es aber am schlimmsten erwischt haben. Einsatzkräfte der Polizei und Asfinag rückten aus. Ob der Fahrer alkoholisiert war, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

(mp)