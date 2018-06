Pechsträhne 10. Juni 2018 11:22; Akt: 10.06.2018 13:44 Print

Ist das Wiens "unfallreichste" Kreuzung?

In Wien-Ottakring gab es an einer Kreuzung in den letzten 24 Stunden gleich mehrere Unfälle. Und: Alle passierten in den frühen Morgenstunden.