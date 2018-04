Schwerer Unfall auf der Tangente – Verkehrschaos

Wegen eines Verkehrsunfalls ist die A23 bei Kilometer 13 zwischen Hirschstetten und Handelskai in Richtung Graz auf mehreren Fahrstreifen gesperrt. Autofahrern wird empfohlen, auf andere Routen auszuweichen.

Der Stau reicht mittlerweile bis zum Ikea Nord. Auch am Knoten Kaisermühlen staut es. Auf der Donauufer Autobahn (A22) bei der Auffahrt zur A23 müssen Autofahrer ebenfalls mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Ein grauer Hyundai Accent kollidierte mit einem silbernen Opel und blieb an der Betontrennwand stehen. Der Opel Astra hingegen überschlug sich und landete auf dem Dach. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.

Laut Wiener Berufsrettung gab es mehrere Verletzte: Ein 45-Jähriger Mann wurde mit Kopfverletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Auch eine Familie mit einem einjährigen Kind befand sich in einem der beiden Unfallautos. Sie wurden von der Rettung notfallmedizinisch erstversorgt und leicht verletzt in ein Spital gebracht.

Die Aufräumarbeiten fanden in beiden Richtungen statt, wodurch es in beiden Fahrtrichtungen derzeit zu Staubildungen kommt. "Der Rettungseinsatz des Hubschraubers war zwar gegen 15.45 Uhr bereits abgeschlossen, doch der Stau wird die Wiener Autofahrer wohl noch bis in die Abendstunden beschäftigen", so ein Sprecher des ÖAMTC.



