Heftiger Verkehrsunfall 11. Januar 2018 14:49

Crash auf Triester Straße, zweimal Totalschaden

Am Donnerstag krachten ein Mann und eine Frau in Wien-Favoriten ineinander. Beide verletzten sich nur leicht. Was man von ihren Autos nicht behaupten kann.