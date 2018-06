"Alles hin! Das Haus ist erst fertig geworden"

Zwischen Donald und Kim, Kurz und Merkel, berittener Polizei, Moscheen-Schließung und der WM ist das Wettertief gerade Thema Nummer eins im Land.

Heftige Gewitter über Österreich

Das gestrige Unwetter sorgte in weiten Teilen Österreichs für Verwüstung. Sogar ein Todesopfer gab es zu beklagen - in Graz wurde ein 26-Jähriger von einem Baum erschlagen.

Zudem waren 14.000 Haushalte in der Steiermark ohne Strom. In Niederösterreich rettetet das Rote Kreuz eine Mutter mit zwei Kindern aus den Fluten.

130.000 Blitze

Laut UBIMET soll es am gestrigen Dienstag zu knapp 130.000 Blitzentladungen gekommen sein. Vom Attersee haben uns dazu spektakuläre Fotos erreicht (siehe oben in der Bildergalerie). Ein Blitz schlug in einen Baum direkt vor einem Wohnhaus in Graz ein, verletzte zum Glück jedoch niemanden (siehe Bildergalerie oben). Zudem haben die Redaktion Fotos aus Gloggnitz von einem frisch gebauten Haus erreicht, das seit gestern unter Wasser steht.

