Ups! "Milde Ziege Helene Fischer" sorgt für Lacher

Aus teuren Werbeplakaten können schnell lustige Plakatfails werden. "Heute" widmete sich diesem Thema bereits in der Vergangenheit ausführlicher.

Leserreporter Radovan K. (44) entdeckte am heutigen Donnerstag gegen 8 Uhr einen Plakatfail in Wien-Meidling, der schmunzeln lässt.

"Milde Ziege" Helene Fischer im Ernst-Happel-Stadion

Auf der Schönbrunner Straße, unweit der U4-Station Schönbrunn, "ziert" derzeit ein Paradebeispiel für einen Plakatfail das Straßenbild. Links bewirbt "Chavroux" sein Käse-Original "Milde Ziege", bestehend aus "100 % Ziegenmilch". Rechts davon hängt ein Tournee-Plakat des Schlager-Stars Helene Fischer, die am 11.7.2018 im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten wird.

In Kombination ergeben beide Werbesujets, wenn man so will, den Slogan "Milde Ziege Helene Fischer am 11.7.2018 in Wien". Welches der beiden Plakate zuerst angebracht wurde, kann nur spekuliert werden.

