VW Polo ging am Wiener Gürtel in Flammen auf

Diese Autofahrt wird der Fahrzeuglenker sicherlich nicht so schnell vergessen. Als er Donnerstagabend mit seinem VW Polo den Wiener Gürtel in Richtung A23 fuhr, ahnte er noch nicht, dass sein Kleinwagen gleich in Flammen aufgehen würde.

Gegen 19.30 Uhr fing der Pkw plötzlich an zu brennen. Das Feuer breitete sich so schnell aus, dass nur noch die Flucht übrig blieb. Die alarmierte Berufsfeuerwehr traf binnen Minuten am Einsatzort.

Mit Hilfe einer Löschleitung konnten die Florianis den Brand schnell unter Kontrolle bekommen und löschen. Verletzte gab es laut Feuerwehr keine. Im Zuge der Löscharbeiten musste der Gürtel für kurze Zeit gesperrt werden.

(mz)