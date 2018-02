Roboter untersuchte verdächtigen Gegenstand

Ein verdächtiger Gegenstand löste am Dienstagmittag in der Rögergasse einen größeren Einsatz aus. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Die Wiener Berufsfeuerwehr und Rettung wurde ebenfalls hinzugezogen.

Die Beamten überprüften den verdächtigen Gegenstand und konnten rasch Entwarnung geben: Der ferngesteuerte Roboter konnte keine Auffälligkeiten finden. Die Feuerwehren und Rettungskräfte konnten von ihrem Assistenzeinsatz wieder einrücken.

(mz)