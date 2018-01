Video: Wiener streitet mit Parksheriff über Strafe

Jeder, der in Wien mit dem Auto unterwegs ist, kennt es: Der leidige "Kampf" um einen Parkplatz gehört in der Bundeshauptstadt zum Alltag. Hat man dann endlich einen Abstellplatz gefunden, sind in den meisten Bezirken Parkscheine auszufüllen.

Umfrage Finden Sie den Strafzettel gerecht? Ja, natürlich!

Nein, hier wurde eindeutig unfair gehandelt.

Ist mir egal.

Am Montagnachmittag kam es im 2. Wiener Gemeindebezirk deshalb zu einem Disput zwischen einem Auto-Lenker und einem Parksheriff.

Matthias D. (Name redaktionell geändert) hatte gerade einen Parkplatz gefunden und stellte sein Fahrzeug am Volkertplatz ab. Wie er behauptet, stand er gerade einmal eine halbe Minute in der Parklücke und wollte einen Parkschein am Handy ausfüllen, als er bemerkte, dass ein Parksheriff seine Kennzeichen notierte.

"Ich wollte ohnehin nicht lange stehen bleiben, also gab ich in der Handy-App meine Kennzeichen ein", so Matthias D. gegenüber "Heute". Doch das war dem Überwachungsorgan offenbar zu langsam - er Griff zu seinem Gerät und tippte den Strafzettel ein. Als der Autofahrer ausstieg und den Parksheriff darauf aufmerksam machte, kannte der hingegen keine Gnade: "Ich zeig Ihnen gleich, was ich machen kann."

Matthias D. fühlt sich unfair behandelt: "Ich war sogar noch im Auto, als ich den Parkschein ausfüllte, obwohl ich ohnehin gleich wegfahren wollte. Dann meinte er, ich würde über der Bodenmarkierung stehen, was ebenfalls nicht stimmte. Doch abgestraft hat er mich wegen des angeblichen Vergehens nicht." Gegen das Strafmandat möchte er nun auch rechtlich vorgehen.

Streit mit Parksheriff

(mz)