Hund abgegeben, in Urlaub gefahren, nie mehr geholt

Über drei Ecken landete diese zweijährige Akita-Hündin bei einer Pflegefamilie in Wien. Für zehn Tage sollte die freundliche Dame dort bleiben, während der Besitzer auf Urlaub fahren wollte. Das war im Juli...

Neues Zuhause gesucht

Seither ist der Mann nicht mehr zu erreichen. Führerschein, Ausweis (des Besitzers) oder Impfpass der Hündin hat sich die Familie nicht geben und/oder zeigen lassen. Ein Fehler, wie sich nun herausstellt. Denn der Herr gab einen falschen Namen und offenbar auch eine falsche Telefonnummer her. "Man kommt nur noch in die Sprachbox", so Frau Drescher, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Wienerwaldtierheims.

Bei der derzeitigen Pflegefamilie kann die Hündin aus Zeitgründen nicht bleiben. Darum suchen die derzeitigen Besitzer mit Unterstützung des Wienerwald-Tierheims ein neues Zuhause für die süße Hundedame.

Freundlich, mag Kinder, kann mit Katzen, ist intelligent

Appell an die "Heute"-Community: "Hallo, ich bin eine 2-jährige, kastrierte, umgängliche, freundliche Akitahündin mit allen Eigenschaften, die Rasseliebhaber schätzen: immer gut aufgelegt, in sich ruhend, treu, loyal, selbstständig, intelligent. Falls du mich nicht aufnehmen kannst, bitte höre dich um, teile diesen Aufruf, hilf mir möglichst bald ein gutes Zuhause für mich zu finden. Danke im Voraus!" Drescher, Wienerwaldtierheim.

Die Hündin mag Kinder, kann als Zweithund oder zu Katzen vermittelt werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 00436767091969, per Mail an: wienerwaldtierheim@gmx.at oder m.providakis@heute.at.



(mp)