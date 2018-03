Zugriff im Morgengrauen 02. März 2018 11:15; Akt: 02.03.2018 12:51 Print

Cobra-Einsatz sorgt für Aufregung in Wien

In den frühen Morgenstunden kam es am Freitag zu einem Cobra-Einsatz in der Braunhubergasse. Ein Mann soll dabei mit Handschellen abgeführt worden sein.