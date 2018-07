"Hundehasser vergiftete meine Hunde im Garten"

Husky-Dame "Mika" und Labraheeler-Rüde "Finn" zuckten wie wild am ganzen Körper, hatten den Rücken vor Schmerzen gekrümmt, waren benommen und übergaben sich.

In diesem Zustand fanden die beiden Frauchen Ramona (24) und Kerstin (27) ihre geliebten Vierbeiner kurz vor dem Schlafengehen. Keine zwei Stunden zuvor war alles noch in Ordnung. Was ist passiert?

Hunde im eigenen Garten vergiftet

Beide zeigten typische Vergiftungs-Symptome. Sie zuckten, hatten offensichtlich Schmerzen und "den Rücken wie eine Katze gekrümmt", so Ramona. Husky-Dame "Mika" erwischte es schlimmer als "Finn". "Sie hat im ganzen Gesicht gezuckt und war nicht mehr ansprechbar". Das Paar raste in die nächste Tier-Not-Ambulanz, etwa 10 Minten entfernt.

War nicht klar, ob sie überleben

Einige Stunden später, gegen 3 Uhr morgens, nach Infusionen, Magenschutz und quälenden Momenten der Ungewissheit, ob ihre Hunde die Attacke überleben würden, war klar: Sie haben noch einmal Glück gehabt. Wie auch die Tierärztin bestätigte, wurden die Hunde offensichtlich vergiftet. Womit genau, ist nicht klar. Fest steht jedoch: Das Mittel griff Muskeln und Nerven an.

Wie konnte das passieren?

Gegen 19.30 Uhr wurde das Hunde-Duo im Garten nervös, erinnert sich Frauchen Kerstin im Nachhinein. Sie bellten und sprangen aufgeregt im Garten herum. "Meine Frau und ich haben uns nichts dabei gedacht", so die 24-jährige Ramona. Nicht ganz zwei Stunden später, vor dem Schlafengehen gegen 21 Uhr, schaute das Paar noch einmal nach den Vierbeinern. Dann der Schock!

Warnung an Hundebsitzer in Ternitz



"Wir hätten nie gedacht, dass jemand unseren Hunden etwas antun will." Bellen sei das höchste der Gefühle, das die beiden Vierbeiner von sich geben. "Sie sind lieb und würden nie beißen", so die 24-Jährige. "Wir haben hier so viele Hunde in der Gegend, das darf nicht ungesehen bleiben!" Nun sollen andere Hundebesitzer gewarnt werden: Das Gift wurde in der Wartmannstetter Straße gefunden.



