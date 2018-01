Wohnwagen campierte vor Wiener Stephansdom

"Heute"-Leser Florian B. joggte am Samstagmorgen durch die Wiener City. Dort bemerkte er ein Gefährt, dass er wohl überall anders, nur nicht in der Innenstadt erwartet hätte.

Mitten in der Fußgängerzone campierte ein Wohnwagen direkt neben einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes: dem Stephansdom.

Umfrage Würden Sie von sich behaupten gut einparken zu können? Ja!

Eher nicht

Kommt auf die Parklücke an ^^

Ich habe keinen Führerschein

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Camping in der Wiener Innenstadt?

Doch wie kam das Gefährt an Ort und Stelle und was macht es dort? Am gestrigen Freitag war die Wiener Innenstadt, wegen der 8.000 Mann starken Demonstration gegen den Akademikerball, bis in die Nacht großräumig abgesperrt. Der tschechische Wohnwagen kann also erst nach der Straßensperre vor der Kirche abgestellt worden sein.

Der gesamte Bereich rund um den Stephansdom ist zudem eine Fußgängerzone. Das Gefährt steht sogar direkt neben Hinweisschild. Theoretisch ist der Domplatz über die Kärntner Straße befahrbar. Erlaubt ist dies jedoch nicht. Warum und wie lange der Wohnwagen vor der Kirche campierte kann darum nur spekuliert werden. Das Kennzeichen ist tschechisch - vielleicht hatten sich Touristen verirrt und wollten die schöne Aussicht auf das gotische Bauwerk genießen.

Wenn Sie eine eigene Theorie haben, schreiben Sie diese gerne in die Kommentare unten.

Werden Sie "Heute"-Leserreporter und verdienen Sie bares Geld

Schicken Sie uns Bilder und Videos von Kuriositäten, Missständen oder für Sie wichtigen Geschehnissen aus Ihrer Umgebung. Für jedes Video, das wir online verwenden, sowie jedes Foto, das in der Zeitung abgedruckt wird, erhalten Sie von uns 50 Euro.

Laden Sie Ihr Foto/Video ganz einfach direkt hier (siehe Buttons rechts) oder über Ihre "Heute"-App hoch. Oder Sie schicken uns ein Mail an: leserreporter@heute.at.

(mp)