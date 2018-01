Warum schaltet Ihr meinen Kommentar nicht frei?

Ärgerlich, sowas! Da tippt man minutenlang seinen Kommentar in die "Heute"-App, will anderen Nutzern die Meinung geigen oder seinen Senf zur neuesten Topstory geben – und dann geht der Text auf heute.at nicht online! Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann möchten wir gerne offenlegen, warum das in Ausnahmefällen leider passieren kann.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Alle Kommentare auf heute.at und in unserer App müssen freigeschaltet werden, bevor sie öffentlich erscheinen. Im Hintergrund werkt ein zweistufiges Verfahren: Ein Algorithmus prüft Beiträge auf Inhalte, die gegen unsere Community-Regeln verstoßen, und sperrt etwaige Übeltäter. Im Zweifel leitet diese Automatik die Beiträge unserer Leser an ein Team aus Mitarbeitern weiter, die nochmal händisch nachprüfen.

Wir freuen uns über jeden Leser, der im "Heute"-Forum seine Meinung geigt. Umso mehr schmerzt uns, wenn der Algorithmus nicht nur Misstöne sperrt, sondern hin und wieder auch einen respektablen Kommentar. Aus diesem Grund feilen wir ständig am automatischen Helferlein – und freuen uns auch immer über Verbesserungsvorschläge! Schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an community@heute.at oder hinterlassen Sie einen Kommentar unter dieser Story!

(red)