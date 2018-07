Was macht die "Heute" in der New Yorker U-Bahn?

Der Trip liegt zwar schon drei Jahre zurück, Elisabeth wird er aber ein Leben lang in Erinnerung bleiben: "Mein Lebensgefährte Alexander hat mich und meine Mama mit einer Reise nach New York überrascht", schwärmt die 44-Jährige. "Bei Tiffany & Co auf der 5th Avenue hat er mich dann gefragt, ob ich den Rest meines Lebens mit ihm verbringen will, und mir einen wunderschönen Ring gekauft."

Zwischen Sightseeing und Hochzeitsantrag blieb dann sogar noch genug Zeit, die eigens mitgebrachte "Heute"-Zeitung auszupacken. "Meine Mama und ich sind große Fans, also haben wir einige Exemplare mitgebracht und fleißig gelesen. Sogar in den Zeitungsständern der City haben wir sie verteilt!"

Wo lesen Sie am liebsten Ihre "Heute"? Teilen Sie ein Foto mit der Community und kassieren Sie bei Abdruck in der Zeitung 50 Euro!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)