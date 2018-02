Was will uns dieser Schmierfink sagen?

Muss man das verstehen? So viel ist klar: Besonders schmeichelhaft sind sie nicht, die Worte, mit dem sich jemand auf einem Opel im 21. Bezirk verewigt hat. Leserreporter Markus H. entdeckte das mit gelber und grüner Farbe beschmierte Vehikel am Montag an der Kreuzung Hermann-Bahr-Straße/Michael-Dietmann-Gasse.

Unklar ist, welche Botschaft der Schmierfink mitteilen möchte – haben Sie eine Theorie? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

(red)