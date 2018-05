Was wird zu Pfingsten eigentlich gefeiert?

Der Sommer steht vor der Türe und die Sonne beschert uns herrliche Temperaturen. Zusätzlich steht ein langes Wochenende bevor, denn von Sonntag (20.05.2018) bis Montag (21.05.2018) wird in Österreich Pfingsten gefeiert. Doch was ist eigentlich der Anlass für diesen arbeits- und schulfreien Montag?

Ein christliches Fest

Am fünfzigsten Tag nach Ostern wird Pfingsten (griechisch "pentekoste", zu deutsch "fünfzigster Tag") gefeiert und ist daher ein christliches Fest. An jenem Tag kam, nach der christlichen Lehre, der Heilige Geist über die Jünger Jesu. Diese blieben nach dessen Tod am Kreuz und der darauffolgenden Auferstehung orientierungslos. Der Heilige Geist sprach ihnen Mut zu, sie sollen die Lehre Christi verbreiten und in die Welt tragen.

Laut vorhandenen historischen Quellen, soll Pfingsten 130 Jahre nach Christus zum ersten Mal gefeiert worden sein. Der Feiertag gilt im kirchlichen Sinne auch als Geburtstag der Kirche. Außerdem endet zu Pfingsten die feierliche Osterzeit, in der die Auferstehung Jesu Christi zelebriert wird. Sowohl am Pfingstsonntag, als auch am Pfingstmontag werden Gottesdienste abgehalten.



(mz)