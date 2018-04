Waschmaschine, einsam, sucht

An der Donaulände in Urfahr (Linz) bietet ein Unbekannter seine ausgediente Waschmaschine zum Verkauf an. Fixiert in einem Radanhänger wartet sie neben einer Werbung der Linz AG auf einen möglichen Käufer.

Für schlappe 65 Euro, inklusive Anschluss und Transport, kann man das gute Stück mitnehmen. So steht es zumindest auf dem Ausdruck, der auf dem Haushaltsgerät hängt. Darunter eine Telefonnummer für den "Funktionstest vor Bezahlung"

Prominent platziert

Wie "Heute"-Leser Mike Wolf berichtet, stand die Waschmaschine zuvor an einem anderen Plätzchen in Urfahr - unter der Nibleungenbrücke. Seit dem Wochenende wartet sie, gut zwei Kilometer entfernt, jetzt in der Nähe der Vöest-Brücke auf einen potenziellen Abnehmer. Offenbar der bessere Standort.





