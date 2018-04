Wasserschlacht vor Wiener Gymnasium

Trotz des traumhaften Frühlingswetters sind manche Schüler des Wiener GRG Hagenmüllergasse am Freitag mit einem Regenschirm angerückt. Was dahinter steckt? Die mit Regenschutz Vorbereiteten dürften etwas geahnt haben, denn die Maturanten des Gymnasiums ließen just an jenem Morgen Wasserbomben aus einem Fenster im zweiten Stock auf die Ankömmlinge donnern.

