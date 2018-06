Dach-Drama: Cobra nimmt Ziegelwerfer fest

Seit 2.15 Uhr in der Nacht lieferte sich die Polizei ein Katz- und Maus-Spiel mit einem Mann, der wegen Körperverletzung, Raubs und Sachbeschädigung festgenommen werden sollte. Die WEGA versuchte den Verdächtigen in seiner Wohnung in der Wattgasse zu stellen, doch der verbarrikadierte die Türe, rief "Schleicht Euch!" und flüchtete aufs Dach, wo er knapp sieben Stunden lang ausharrte, um sich schrie und mit Ziegeln warf.

Gegen 8.45 Uhr gelang es zwei Polizisten, zum Verdächtigen aufs Dach zu gelangen. Ein Leservideo zeigt, was dann passierte: Ein Beamter stürzt sich auf den Ziegelwerfer, doch der konnte sich losreißen.

"Er hat dort eine relativ große Fläche, auf der er sich bewegen kann", so ein Polizeisprecher zu "Heute". "Bei diesem Festnahmeversuch hat sich gezeigt, wie gefährlich die Situation ist." Kurz nach 9.00 Uhr war ein zweiter Festnahmeversuch durch Beamte von WEGA und Cobra dann doch erfolgreich.

Der Flüchtige konnte gesichert und festgenommen werden, teilte die Wiener Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

(red)