Weichenstörung sorgte für U-Bahn-Stau in Wien

Kurz vor 7.30 Uhr hat am Mittwoch eine Weichenstörung die Wiener U-Bahn-Linie U3 blockiert. Die Züge verkehrten rund eine Stunde lang zwischen den Stationen Kardinal-Nagl-Platz und Rochusgasse über ein einzelnes Gleis. In Folge kam es für Tausende Fahrgäste zu Verzögerungen.

Laut Informationssystem der Wiener Linien war die Störung um 8.32 Uhr wieder behoben. Für einige Zeit muss auf der U3 noch mit unterschiedlichen Intervallen gerechnet werden.

(red)