Welches oBike schießt den Vogel ab?

Wohin man blickt, man sieht ein "oBike" oder "Ofo". Man findet die Drahtesel aus Fernost an den unmöglichsten Stellen – auf Bäumen hängend, versenkt in der Donau, in Stiegenhäusern geparkt oder willkürlich in der U-Bahn liegend.

Umfrage Sind Sie schon einmal mit einem oBike/ofo-Bike gefahren Ja, benutze ich regelmäßig

Nein, ich habe mein eigenes Rad

Nein, lieber Citybike

Ich fahre grundsätzlich nicht mit dem Fahrrad

Nein, probiere ich aber vielleicht noch

Wir haben die dreistesten Park-Fails in einem Duell für Sie zusammengestellt. Stimmen Sie ab, welcher oBike-Fahrer den Vogel abschießt!

(mp)