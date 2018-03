Wenn die Osterkatze statt dem Hasen kommt

Wir haben in unserer App gefragt, wie Sie sich und Ihr Eigenheim auf das Hochfest vorbereiten. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen! Die schönsten Fotos von der "Osterkatze" bis zum Blumenschmuck krönten wir in unserer Diashow. Alle Bilder können Sie in der Leser-View unserer App bewundern. Teilen auch Sie Ihren Schnappschuss zum Stichwort "Ostern" – Jedes Foto, das in der Zeitung abgedruckt wird, belohnt der Osterhase mit 50 Euro!

Bei allen Leserfotos gilt: Die besten Bilder bekommen einen Ehrenplatz auf heute.at, in der App (horizontal wischen) können Sie alle Fotos sehen und bewerten. Bei Abdruck in der Print-Zeitung erhalten Sie außerdem 50 Euro als besonderes Dankeschön!

(red)