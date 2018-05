Wer sagt, dass ein Smart nicht praktisch sein kann?

Man könnte meinen, dass ein Wochenendausflug mit den Fahrrädern nur mit einem großen Auto möglich ist. Doch mit einem Smart gleich zwei Fahrräder mitnehmen? Unmöglich!

Geht nicht, gibt's nicht

Falsch gedacht: Ein Smart-Fahrer zeigt allen wie es geht. Der Lenker schnallte seine zwei Drahtesel an einen Fahrradträger am Heck des Stadtflitzers und fuhr damit in die grüne Natur. "Heute"-Leserin Andrea machte den Schnappschuss in Wien-Donaustadt.

(mz)