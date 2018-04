Wer will, wer mag..? Schere nur 39.950 Euro.

Wer gerade 40.000 Euro auf der Seite hat und nicht weiß wohin mit dem vielen Geld, wir haben hier ein paar Ideen...

Umfrage Wie oft gehen Sie shoppen? Viel zu häufig, ich sollte mich öfters beherrschen.

Immer nur dann, wenn ich was brauche.

Viel zu selten, aber meine Geldbörse lässt nicht mehr zu.

Ich hasse shoppen. Vermeide ich wenn ich kann

In Wien Ottakring gibt es zum Beispiel eine "Meisterschere", die eigentlich "nicht zu verkaufen" ist, es sei denn, man legt 39.950 Euro auf den Tisch. Was genau das gute Stück so wertvoll macht, weiß nur der Schneidermeister selbst.

Was man um knapp 40.000 Euro alles kaufen kann

Wissen Sie, was man um dieses Geld alles erwerben kann? Einen Mittelklasse-Kombi zum Beispiel oder eine "Birkin Bag" von Hermès zum Beispiel.

Um 40.000 Euro könnten Sie auch zweimal per Kreuzschiff um die ganze Welt reisen oder sich ein Brillanten-Collier mit gelben Diamanten kaufen.

Sie könnten aber auch für über 100 Jahre eine Patenschaft des SOS-Kinderdorfes a´ 31 Euro im Monat übernehmen. Oder, rund 250 griechische Straßenhunde kastrieren lassen.

(mp)