Wer wird Weltmeister? Das tippen die Wiener!

Die Alte Donau steht der Wolga in nichts nach – zumindest, wenn es um die WM-Stimmung geht. Zugegeben, das Public Viewing am Copa Beach kann keine 45.000 Zuseher aufnehmen wie die Wolgograd-Arena. Aber "Heute"-Moderatorin Anna Chiara beweist bei ihrem Lokalaugenschein, dass sich die Österreicher in Sachen Fußball-Partymachen nicht vor den Russen verstecken müssen.

Umfrage Wie verfolgen Sie die WM? Zuhause vor dem Fernseher

Gemeinsam mit Freunden

Beim Public Viewing

Live in Russland

Gar nicht

Annas Mission: Herausfinden, wer Weltmeister wird. Zumindest, wenn es nach den Österreichern geht. Und die hielten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Wie es ausgegangen ist, das sehen Sie im Video (oben)!

Und was tippen Sie - wer wird Weltmeister? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)