Wie "oasch" ist Österreich jetzt wirklich?

Die Wiener Bezirksrätin Negar Roubani hat sich vor ihrem Urlaub auf Malta mit den Worten "Österreich, du Arsch!" verabschiedet. Das Land habe jetzt "eine Woche Zeit, eine nettere Version von dir selbst zu werden". Scharfe Kritik kam daraufhin nicht nur von der politischen Konkurrenz. Auch in sozialen Medien gab es Tausende wutentbrannte Postings.

Am Dienstag reagierte Roubani dann etwas sanfter, suchte die Wogen zu glätten: "Liebes Österreich, mit der Kärnten Wahl hast du schonmal gezeigt, dass du dich wieder in die richtige Richtung bewegst. Auch das Wetter wird schöner. Danke, dass du meine konstruktive Kritik ernst nimmst und schon dabei bist eine nettere Version von dir selbst zu werden. Du bist schon viel weniger Arsch".

Aber wie "Arsch" ist Österreich denn wirklich, liebe Leser? Was lieben Sie an Ihrer Heimat, was müsste unser Land besser machen? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

