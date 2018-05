Wie oft schafft Anna den Olympia-Looping?

Seit 29. März gastiert der Olympia-Looping im Wiener Prater. Die 1.250 Meter lange Strecke mit insgesamt fünf Loopings ist nur für Schwindelfreie mit stählernem Magen zu empfehlen.

Umfrage Wie viele Runden hat Anna durchgehalten? 1-5

6-10

11-15

16-20

Mehr als 20

Eine der Mutigen, die sich der Herausforderung gestellt hat: "Heute"-Moderatorin Anna Chiara. Gemeinsam mit zwei Lesern trat die junge Wienerin zur Achterbahn-Dauerfahrt an. Wer als erster ausstieg und wie lange unsere Anna durchgehalten hat? Sehen Sie am Freitag in der nächsten Episode von Anna Chiara kann's!

Lust auf Achterbahnfahren bekommen? Mit der Adrenalincard erhalten Sie im Prater zum Preis von 22 Euro sieben extreme Rides – sie sparen 40 Prozent gegenüber dem Einzelpreis.

(red)