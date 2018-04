Wie oft trifft Anna bei der Riesen-Polsterschlacht?

New York, London, Tokio – und die Wiener City! Auf der ganzen Welt stürzen sich am Samstag passionierte Polster-Paladine in die Schlacht. Auch "Heute"-Moderatorin Anna Chiara lässt sich das natürlich nicht entgehen. Wie sich die brünette Schönheit dabei schlägt? Darauf können Sie jetzt schon Tipps abgeben!

Umfrage Wie viele Treffer landet Anna? Keinen

1

2

3

4

5-10

11-15

16-20

Wie viele Treffer landet Anna Chiara? Auf heute.at gibt's dann die Auflösung samt Beweisvideo!

