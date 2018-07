Wie rein wird diese Wäsche jetzt noch sein?

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich am Sonntag Autofahrern in Wien-Favoriten: Am Grünstreifen der Laxenburger Straße hängte eine Bewohnerin kurzerhand ihre Weißwäsche zum Trocknen auf.

Geschirrtücher und Kleidungsstücke dürften im Sonnenschein zwar schneller getrocknet sein, als in einem dunklen Innenhof. Fahrtwind und Abgase der vorbeisausenden Autos verhießen für die hellen Gewebe aber nichts Gutes, vermutet Sabrina D., und teilte die Fotos mit der "Heute"-Community: "So etwas sieht man ja auch nicht alle Tage."

(red)