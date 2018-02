Wie verbringen Sie den Opernball-Abend?

Das Highlight der Ballsaison, der historische Opernball, geht am Donnerstag über die Bühne. Hat Sie auch das Promi-Fieber gepackt, oder lässt sie das Event in der City völlig kalt? Zeigen Sie uns, wie Sie den heutigen Abend verbringen!

Haben Sie selbst eines der begehrten Tickets ergattert? Oder findet man Sie unter den Demonstranten, die unterm Mott "Eat The Rich" durch die Stadt ziehen? Verfolgen Sie den Opernball im Fernsehen? Oder steht etwas komplett anderes auf dem Programm? Zeigen Sie uns per Foto-Upload in der "Heute"-App, wie sie es ganz persönlich zugehen lassen!

(red)