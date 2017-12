Wiener (56) bei Unfall aus Smartcar geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Favoriten mit mindestens zwei Fahrzeugen ist am Donnerstag kurz vor 9.30 Uhr ein 56-Jähriger schwer verletzt worden. Der Wiener saß nach ersten Informationen am Steuer eines Smartcars und wurde beim Aufprall aus seinem Fahrzeug geschleudert. Sanitäter des Samariterbundes leisteten erste Hilfe, dann wurde das Opfer mit Kopfverletzungen und Verdacht auf innere Blutungen per Hubschrauber in ein Spital gebracht.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Ein weiteres Fahrzeug kam bei dem Crash von der Straße ab und donnerte in die Umzäunung eines Kindergartens an der Kreuzung Bitterlichstraße / Laaerbergstraße. Der 23-jährige Lenker, ebenfalls Wiener, wurde nur leicht verletzt: Er kam mit Prellungen davon.

Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Neben den Rettungskräften standen auch Polizei und Wiener Berufsfeuerwehr im Einsatz.



(Video: Leserreporter)

(red)