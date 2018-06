Wiener Kellner löschen brennendes Müllauto

Auf dem Josef-Matthias-Hauer-Platz spielte es sich am Dienstag Vormittag ab: Die Ladung eines Müllautos stand in Flammen, ein "Heute"-Leser filmte mit: "Die Herren von der MA 48 haben an der Ampel gewartet und nichts bemerkt. Erst, als die Autos hinter ihnen hupten, stiegen sie aus."

Der Clip zeigt, was folgte: Minutenlang kämpften die beiden Mitarbeiter gegen die Flammen, verteilten Teile der Ladung auf der Fahrbahn und versuchten, das Feuer zu ersticken.

Hilfe kam dann von einem nahen Kaffeehaus: Mit der Wiener Tradition brechend waren die Kellner in Rekordgeschwindigkeit und ohne vorherigen Zuruf zur Stelle und boten einen Putz- und einen Sektkübel samt Wasserladung zum Löschen an.

(red)