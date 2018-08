Wiener U-Bahn bekommt diese neuen Markierungen

Wie berichtet wurden die U6-Garnituren bereits an das Essensverbot auf der Öffi-Linie angepasst. Damit aber schon beim Einsteigen in die U-Bahn Rücksicht und Ordnung herrschen, setzen die Wiener Linien jetzt mit einer neuen Maßnahme schon am Bahnsteig an. Großflächige, gelb-blaue Markierungen symbolisieren seit Dienstag in der Station Westbahnhof die Einstiegsstellen und weisen auf das richtige Anstellen – erst aussteigen lassen, dann selbst einsteigen – hin.

Ähnliche Markierungen gab es am Westbahnhof schon zuvor, allerdings waren diese schwarz-weiß und deutlich kleiner. Im Laufe des Tages werden die Wiener Linien nähere Details zu den neuen Bahnsteig-Bildern bekanntgeben. Dieser Artikel wird aktualisiert.

