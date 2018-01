Umtriebiger Parksheriff hat erneut zugeschlagen

Zu einem lautstarken Streit zwischen einem Autofahrer und einem Park-Sheriff kam es am Montag in Wien-Leopoldstad. "Heute" berichtete ausführlich und veröffentlichte das dazugehörige Video.

Offenbar handelt es sich bei der Auseinandersetzung um keinen Einzelfall. Der Uniformierte scheint sich öfter lautstark mit Pkw-Lenkern anzulegen.

Derselbe Parkraum-Überwacher, anderer Autofahrer

Auch "Heute"-Leser Darko M. geriet bereits mit dem Mann aneinander. Der 39-jährige Familienvater filmte seinen hitzigen Streit ebenfalls mit seinem Smartphone mit, und schickte das Video an "Heute". "Der Mann verhält sich nicht normal", erzählt er.

Folgendes war passiert: "Heute"-Leser Darko fuhr mit seiner Frau und dem 20 Monate alten Baby zu einer Apotheke in der Zschokkegasse (Wien-Donaustadt). Die jungen Eltern wollten noch Medikamente besorgen, die ihnen kurz zuvor im Krankenhaus verschrieben worden waren.

Darko stellte seinen Pkw auf einem regulären Parkplatz ab und holte die benötigte Medizin. Frau und Säugling warteten im Auto. Als der junge Vater einige Minuten später wieder einstieg und den Motor startete, lief ein Parksheriff über die Straße und stellte sich vor das Auto.

"Sie befinden sich nicht innerhalb der Bodenmarkierungen", äzte der Parkraum-Überwacher - in dem Video ist an besagter Stelle tatsächlich keinerlei Markierung zu sehen. Darko stieg grantig aus seinem Auto und zückte das Handy. "Als Beweis - sonst glaubt mir ja keiner, und er kann schreiben was er will", so Darko M im Gespräch mit "Heute".

"Warum wollen Sie mich anzeigen?"

Wiener Parksheriff treibt Fahrer in den Wahnsinn

Der 39-Jährige fragte etliche Male hörbar erregt nach, mit welcher Begründung der Parksheriff ihn anzeigen wolle. Er habe schließlich nichts falsch gemacht. Die Männer begannen sich anzuschreien - "Ich möchte nicht, dass Sie das filmen. Schalten Sie das ab" forderte der Uniformierte. "Warum wollen Sie mich anzeigen? Geben Sie mir Ihre Dienstnummer!", konterte Darko.

Bisher keine Strafe

Das Ende des Videos zeigt, wie der Mitarbeiter ohne weitere Aufklärung davontrottet. Darko weiß nicht, ob er eine Strafe zu erwarten hat. Auch die Dienstnummer des Mannes hat er nicht erfahren. Bisher traf jedenfalls keine Anzeige bei ihm ein.

(mp)